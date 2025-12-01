На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Глава Военного комитета НАТО не исключил возможность «упреждающих ударов» по России

Адмирал НАТО Драгоне допустил упреждающие удары в ответ на действия России
Global Look Press

Североатлантический альянс (НАТО) изучает возможность нанесения упреждающих ударов в ответ на действия России, однако сталкивается с юридическими сложностями при реализации такого подхода. Об этом заявил глава Военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне в интервью Financial Times.

По словам высокопоставленного военачальника, в киберпространстве НАТО традиционно действует по принципу реагирования, но теперь альянс рассматривает возможность более агрессивных превентивных мер.

«Действовать более агрессивно или упреждающе вместо того, чтобы реагировать, это то, о чем мы думаем», — сказал Драгоне, уточнив, что такие удары могут рассматриваться как «оборонительные действия».

Как признал адмирал, подобный подход выходит за рамки традиционного поведения НАТО и связан с серьезными юридическими сложностями, включая вопросы юрисдикции и определения исполнителей таких действий.

В пятницу посол РФ в Бельгии Денис Гончар заявил, что НАТО и ЕС приступили к подготовке большой войны с Россией.

В то же время дипломат отметил, что Российская Федерация не ищет конфронтации, а вместе с единомышленниками работает над строительством единой архитектуры безопасности в Евразии.

Ранее премьер-министр Польши напомнил о цели создания НАТО.

