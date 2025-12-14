Песков осудил Рютте за призыв готовиться к войне, которую пережили «деды и прадеды»

Песков: Рютте не понимает, о чем говорит, делая заявления о Второй мировой войне

Генсек НАТО Марк Рютте не понимает, о чем говорит, делая заявления о Второй мировой войне. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

По мнению Пескова, Рютте является представителем поколения, которое забыло, что такое Вторая мировая война. Он назвал безответственными призывы генсека к странам альянса готовиться к масштабам войны, которую пережили «деды и прадеды», готовиться «сражаться с русскими».

«К сожалению, господин Рютте делает такие безответственные заявления, просто не понимает, о чем он говорит», — сказал Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что в свою очередь россияне помнят, что это был за ужас и что было сделано для того, чтобы спасти Европу от фашизма.

До этого Марк Рютте заявил, что НАТО надо готовиться к войне, сравнимой с той, которую пережили «деды и прадеды». По его словам, слишком многие союзники военного альянса не осознают якобы «неотложности» российской угрозы в Европе.

Кроме того, Рютте выступил с утверждением, что НАТО станет «следующей целью России». В связи с чем призвал членов альянса перейти к военному образу мышления.

Ранее Путин выразил готовность «как угодно» зафиксировать отсутствие планов нападения на Европу.