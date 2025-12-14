На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Песков осудил Рютте за призыв готовиться к войне, которую пережили «деды и прадеды»

Песков: Рютте не понимает, о чем говорит, делая заявления о Второй мировой войне
true
true
true
close
Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Генсек НАТО Марк Рютте не понимает, о чем говорит, делая заявления о Второй мировой войне. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

По мнению Пескова, Рютте является представителем поколения, которое забыло, что такое Вторая мировая война. Он назвал безответственными призывы генсека к странам альянса готовиться к масштабам войны, которую пережили «деды и прадеды», готовиться «сражаться с русскими».

«К сожалению, господин Рютте делает такие безответственные заявления, просто не понимает, о чем он говорит», — сказал Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что в свою очередь россияне помнят, что это был за ужас и что было сделано для того, чтобы спасти Европу от фашизма.

До этого Марк Рютте заявил, что НАТО надо готовиться к войне, сравнимой с той, которую пережили «деды и прадеды». По его словам, слишком многие союзники военного альянса не осознают якобы «неотложности» российской угрозы в Европе.

Кроме того, Рютте выступил с утверждением, что НАТО станет «следующей целью России». В связи с чем призвал членов альянса перейти к военному образу мышления.

Ранее Путин выразил готовность «как угодно» зафиксировать отсутствие планов нападения на Европу.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Фитнес-трекер может повышать тревожность. Как использовать его осознанно и не навредить психике
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами