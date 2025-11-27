На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путин выразил готовность «как угодно» зафиксировать отсутствие планов нападения на Европу

Путин: Россия готова зафиксировать отсутствие планов нападать на Европу
Россия готова «как угодно» зафиксировать положение, что не собирается нападать на европейские страны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции в Бишкеке, трансляция которой ведется в Telegram-канале Кремля.

«Если они [страны Европы] хотят услышать, что мы не собираемся и у нас нет никаких агрессивных планов в отношении Европы, пожалуйста: мы готовы это зафиксировать как угодно», — сказал российский лидер.

Путин также назвал «жуликами» тех, кто распространяет информацию о риске нападения России на Европу. По словам главы государства, РФ готова обсуждать с Западом вопросы европейской безопасности и стратегической стабильности.

Путин неоднократно заявлял об отсутствии планов у России нападать на Европу. Об этом он в том числе говорил во время своего выступления на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» 2 октября. По словам президента, правящие элиты Европы продолжают нагнетать истерию и пугать население своих стран тем, что «война с русскими чуть ли не на пороге». Российский лидер отметил, что европейские лидеры повторяют эту «мантру» раз за разом, и назвал подобные высказывания «чушью».

Ранее Путин заявил о невозможности нанести поражение России.

