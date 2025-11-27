Путин выразил готовность «как угодно» зафиксировать отсутствие планов нападения на Европу

Россия готова «как угодно» зафиксировать положение, что не собирается нападать на европейские страны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции в Бишкеке, трансляция которой ведется в Telegram-канале Кремля.

«Если они [страны Европы] хотят услышать, что мы не собираемся и у нас нет никаких агрессивных планов в отношении Европы, пожалуйста: мы готовы это зафиксировать как угодно», — сказал российский лидер.

Путин также назвал «жуликами» тех, кто распространяет информацию о риске нападения России на Европу. По словам главы государства, РФ готова обсуждать с Западом вопросы европейской безопасности и стратегической стабильности.

Путин неоднократно заявлял об отсутствии планов у России нападать на Европу. Об этом он в том числе говорил во время своего выступления на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» 2 октября. По словам президента, правящие элиты Европы продолжают нагнетать истерию и пугать население своих стран тем, что «война с русскими чуть ли не на пороге». Российский лидер отметил, что европейские лидеры повторяют эту «мантру» раз за разом, и назвал подобные высказывания «чушью».

Ранее Путин заявил о невозможности нанести поражение России.