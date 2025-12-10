Венгрия обратилась к Украине из-за ударов по танкерам в Черном море

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал удары Украины по танкерам в Черном море «актами терроризма при поддержке государства». Об этом он написал в соцсети X.

Глава МИД Венгрии также осудил глав государств Евросоюза (ЕС), которые одобрили атаки Киева на энергетическую инфраструктуру. Кроме того, Сийярто назвал терактами повреждение газопроводов «Северный поток» и «Северный поток - 2» в 2022 году.

Танкер Kairos, следовавший в Новороссийск и поврежденный украинскими беспилотниками в исключительной экономической зоне Турции 28 ноября, спустя неделю оказался в одной морской миле от болгарского побережья, где ему потребовалась спасательная операция. Морские власти Болгарии сообщили, что судно вошло в территориальные воды страны, но не отвечало на запросы. Позднее экипаж из 10 человек запросил эвакуацию. Плохие погодные условия затрудняют работу спасательных служб. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее МИД Турции вызвал временного поверенного в делах РФ из-за атак на танкеры.