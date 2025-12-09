Euroclear предупредил ЕС об ответной экспроприации €16 млрд в России

Euroclear может потерять €16 млрд в России в случае изъятия активов РФ в ЕС

Европейский депозитарий Euroclear предупредил, что может потерять активы на €16 млрд в России, если ЕС экспроприирует замороженные средства ЦБ РФ. Об этом заявил гендиректор депозитария по финансовым рискам Гийом Элие в интервью AFP, передает ТАСС.

По его словам, такой шаг ЕС откроет юридические основания для ответного изъятия активов самого Euroclear и его клиентов в России. Элие отметил, что предложенные Еврокомиссией гарантии Бельгии не снимают ключевых финансовых рисков и угрозы оттока капитала из Европы.

«Если решение ЕС будет расценено как конфискация российских активов, это сделает Euroclear и его клиентов, инвестирующих в России, уязвимым для юридического преследования и изъятия активов. <...> То, что нам предлагают сейчас, может быть воспринято, особенно международными инвесторами, как сигнал, что Европа — это не место для инвестиций», — сказал Элие.

По данным Times, страны Евросоюза находятся на финальной стадии согласования соглашения об изъятии активов, принадлежащих Российской Федерации.

8 декабря глава бельгийского депозитария Euroclear Валери Урбен предупредила, что изъятие российских активов с целью выдачи кредита Киеву представляет угрозу финансовой стабильности. По ее словам, если у глобальных инвесторов сложится впечатление, что их деньги в Европе больше не находятся в безопасности, то это нанесет ущерб месту инвестирования.

Ранее российские бизнесмены подали иски против санкций ЕС на десятки миллиардов евро.