В Белом доме имеют «полное представление о будущем» при переговорах по Украине

Переговоры с украинской стороной дали Вашингтону «полное представление о будущем» в рамках мирного процесса по Украине. Об этом пишет портал Axios со ссылкой на источники.

«Американский чиновник заявил, что будут заключены три отдельных соглашения о мире, гарантиях безопасности и восстановлении, и что последние переговоры впервые дали украинцам «полное представление о будущем»», — говорится в сообщении.

Администрация президента США Дональда Трампа готова предоставить Украине гарантии безопасности на основе пятой статьи устава НАТО.

По словам источника портала Axios, «мы хотим предоставить украинцам гарантии безопасности, которые, с одной стороны, не будут пустым звуком, но, с другой стороны, будут достаточно надежными».

Среди главных пунктов обновленного текста мирного плана президента США Дональда Трампа по Украине — уход Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Донбасса, отказ НАТО принимать Киев, проведение президентских выборов на Украине и совместное использование российских замороженных активов. 10 декабря Киев передал Вашингтону свои правки в текст соглашения. Что в России думают об обновленном варианте мирного договора — в материале «Газеты.Ru».

