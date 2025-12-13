На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Трамп готов предоставить Украине гарантии, основанные на статье 5 НАТО

Axios: Белый дом готов предоставить Украине гарантии, основанные на статье 5 НАТО
Jonathan Ernst/Reuters

Администрация президента США Дональда Трампа готова предоставить Украине гарантии безопасности на основе пятой статьи устава НАТО. Об этом со ссылкой на источники пишет портал Axios.

«Высокопоставленный американский чиновник заявил, что администрация Трампа готова предоставить Украине гарантии, основанные на статье 5 НАТО, которые будут одобрены Конгрессом и будут юридически обязательными», — говорится в сообщении.

По словам источника, «мы хотим предоставить украинцам гарантии безопасности, которые, с одной стороны, не будут пустым звуком, но, с другой стороны, будут достаточно надежными».

Трамп пообещал оказать Украине помощь в получении гарантий безопасности.

Среди главных пунктов обновленного текста мирного плана президента США Дональда Трампа по Украине — уход Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Донбасса, отказ НАТО принимать Киев, проведение президентских выборов на Украине и совместное использование российских замороженных активов. 10 декабря Киев передал Вашингтону свои правки в текст соглашения. Что в России думают об обновленном варианте мирного договора — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Зеленский рассказал об оставшихся разногласиях Украины с Россией.

