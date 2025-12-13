Глава парламента Крыма Владимир Константинов предложил регионам Украины провести референдумы по самоопределению. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, жителям украинских регионов стоит самостоятельно выбрать свое будущее, как это сделали крымчане в 2014 году.

Константинов считает, что проводить подобные референдумы необходимо строго после процесса «денацификации» Украины.

Парламентарий заявил, что президент Украины Владимир Зеленский всеми средствами тянет время, считая, что оно играет на него, украинский народ, как и сама страна, не нужны ему.

По мнению Константинова, если бы Зеленский думал о народе, тогда бы согласился на условия, предложенных Россией еще в Стамбуле в 2022 году.

11 декабря Зеленский допустил референдум по вопросу контроля над Донбассом, подчеркнув, что решать судьбу региона должен народ его страны. США предложили создать демилитаризованную «свободную экономическую зону». При этом за день до этого британская газета The Telegraph писала, что Киев может отказаться от Донбасса в обмен на «взаимные уступки» со стороны России.

Ранее Юрий Ушаков ответил Зеленскому, что весь Донбасс принадлежит России.