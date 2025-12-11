На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Российский адмирал пообещал Украине жесткий ответ на атаки танкеров

Адмирал Комоедов: Украину ждет жесткий ответ на атаки российских танкеров
Министерство транспорта Турции

Российским войскам необходимо бить по местам сборки дронов ВСУ в качестве ответа на удары по российским танкерам. Об этом aif.ru заявил экс-депутат ГД, адмирал Владимир Комоедов.

«Надо увеличить глубину поражения - бить по дронам, где они собираются, откуда транспортируются и спускаются на воду. Надо бить по местам управления этими дронами», — подчеркнул он.

10 декабря сообщалось, что в Черном море украинские морские дроны Sea Baby нанесли удары по якобы танкеру российского «теневого флота» Dashan.

Судно под флагом Коморских Островов шло в исключительной экономической зоне Украины в направлении порта Новороссийск.

2 декабря в акватории Черного моря был атакован танкер Midvolga 2, следовавший из России в Грузию. Инцидент произошел у берегов Турции. Известно, что подвергшееся удару беспилотников судно перевозило подсолнечное масло.

Ранее российский генерал объяснил, почему Киев переключился на танкеры в Черном море.

