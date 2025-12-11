Зеленский сравнил с «планом Маршалла» соглашение с США о восстановлении Украины

Украина и США могут подписать соглашение по экономическому восстановлению страны после вооруженного конфликта. Об этом, передает УНИАН, заявил украинский лидер Владимир Зеленский, сравнив будущее соглашение с «планом Маршалла».

«Это могут быть параллельные процессы. Возможно, будет аналог плана Маршалла для Украины», — сказал он.

«План Маршалла» - программа экономической помощи США Западной Европе после Второй мировой войны.

СМИ публикуют подробности обновленного текста мирного плана президента США Дональда Трампа по Украине. Среди главных пунктов — уход ВСУ из Донбасса, отказ НАТО принимать Киев, проведение президентских выборов на Украине и совместное использование российских замороженных активов. Накануне стало известно, что Киев передал Вашингтону свои правки в текст соглашения. Что в России думают об обновленном варианте мирного договора — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Зеленский официально подтвердил требование США вывести ВСУ из Донбасса.