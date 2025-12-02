На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В МИД Китая высоко оценили введение безвизового режима с Россией

МИД Китая предрек укрепление дружбы между Россией и КНР после отмены виз
Thomas Peter/Pool/Reuters

Введение безвизового режима между Россией и Китаем укрепит дружбу и поспособствует двухстороннему сотрудничеству. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, передает ТАСС.

1 декабря президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому граждане Китая смогут въезжать в Россию без визы на срок до 30 дней. Новый порядок будет действовать до 14 сентября 2026 года.

По словам китайского дипломата, это является хорошей новостью в рамках отношений между странами.

«Китайская сторона верит, что это еще больше укрепит дружбу между двумя народами, а также будет способствовать двухсторонним обменам и сотрудничеству в различных областях», — сказал он.

В сентябре Китай принял аналогичное решение по отношению к туристам из России. После этого, по данным издания «Коммерсантъ», спрос на туры в КНР среди россиян вырос на 50%. Самыми популярными направлениями поездок стали курортный полуостров Хайнань, а также Шанхай, Пекин, Гуанчжоу, Шэньчжэнь и Чэнду.

Ранее в АТОР спрогнозировали рост турпотока из Китая в Россию на 30% после отмены виз.

