В России резко вырос спрос на поездки в Китай

«Ъ»: спрос на туры в Китай в РФ вырос на 50% после отмены виз

Спрос на туры в Китай в РФ вырос на 50% после отмены въездных виз. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Российские туроператоры ожидают двукратный рост продаж путевок в Китай по итогам года. Уже известно, что продажи авиабилетов, туров и отелей в Китае в сентябре выросли более чем на 50% по сравнению с августом и с аналогичным периодом 2024 года.

По данным «Авиасейлз», в сентябре 2025 года на Китай пришлось 3,5% от общего объема зарубежных авиабронирований, что на 26% больше, чем в августе 2025 года и на 59% больше, чем в сентябре 2024 года.

Самыми популярными направлениями поездок являются курортный полуостров Хайнань, а также Шанхай, Пекин, Гуанчжоу, Шэньчжэнь и Чэнду.

Об отмене виз для поездок короче 30 дней власти Китая сообщили 2 сентября, во время визита президента России Владимира Путина в Пекин, где прошел парад, приуроченный к годовщине Победы во Второй мировой войне. Новые правила въезда для россиян начали работать 1 сентября.

Ранее турэксперт предупредил о росте цен на поездки в Китай.