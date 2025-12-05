На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Захарова обвинила Евросоюз в «бандитизме» в вопросе конфискации активов РФ

Захарова сочла попытки ЕС изъять активы России методами воровской группировки
Алексей Филиппов/РИА Новости

Европейский союз (ЕС) перешел к откровенному бандитизму в попытках украсть замороженные активы России, политическое объединение действует как «воровская группировка». Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, чьи слова приводит ТАСС.

По ее словам, Евросоюз превратился в «не то, что нелегитимную институцию, а лучше сказать в какую-то банду, которая занимается легализацией абсолютно бандитских идей и решений».

«Здесь, я считаю, история беспрецедентная. Как еще публично они это обсуждают, пытаются найти хоть что-то, к чему это можно было бы привязать, и понимая, что никакого основания правового у этого нет, сбивают уже не коалиции, а какие-то воровские группировки», — заявила Захарова.

3 декабря коллегия ЕК одобрила выдачу Украине «потенциального репарационного кредита» из замороженных активов РФ, вместо их экспроприации. Как рассказала председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, для продолжения боевых действий и сохранения работы государства Украине потребуются €135 млрд до конца 2027 года. В связи с этим в региональном содружестве предложили альтернативу конфискации российских активов — выдачу кредита в размере €90 млрд, который должен покрыть две трети потребностей Киева.

Ранее представитель Путина указал на истерику европейских СМИ из-за урегулирования на Украине.

