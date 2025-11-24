В МИД России ответили на условия ЕС по урегулированию украинского конфликта

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала условия Евросоюза по достижению мира на Украине, которые назвала глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен. Соответствующее заявление она опубликовала в своем Telegram-канале.

Дипломат напомнила, что руководитель ЕК сказала, что «границы не могут быть изменены силой».

«Про Косово Урсула не могла не слышать. Именно Запад провозгласил и с помощью силы осуществил одностороннюю перекройку границ Сербии вопреки воле сербского народа», — написала Захарова.

Она обратила внимание на слова главы ЕК о том, что Украина «как суверенное государство не может ограничивать свои вооруженные силы, что сделало бы страну уязвимой <...> тем самым подорвало бы европейскую безопасность». Это заявление представитель российского внешнеполитического ведомства назвала отказом суверенному государству в возможности принять решение о своих вооруженных силах. Она отметила, что Германия принимала подобные ограничения для себя, и фон дер Ляйен как немка должна это знать.

На слова главы ЕК о том, что центральная роль Евросоюза в обеспечении мира для Украины должна быть полностью отражена, дипломат задалась вопросом, с какого момента ЕС обеспечивает мир для Украины. По ее словам, этот вопрос является важным, так как необходимо «зафиксировать дату начала галлюцинаций у Брюсселя».

«И, если можно, пусть уточнят, кто за это у них отвечает и на каком основании», — продолжила Захарова.

Она назвала «самым нелепым» заявление, что Украина «выбрала европейскую судьбу».

Глава ЕК озвучила эти условия 23 ноября.

До этого газета The Washington Post (WP) со ссылкой на копию документа писала, что лидеры ЕС подготовили свой ответ плану США по урегулированию конфликта на Украине, который предлагает не устанавливать какие-либо ограничения для ВСУ и решать территориальные споры после прекращения огня.

Ранее СМИ сообщили о намерениях Трампа достичь мира на Украине до конца года.