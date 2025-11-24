На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В МИД России ответили на условия ЕС по урегулированию украинского конфликта

Захарова назвала нелепыми условия ЕС по достижению мира на Украине
true
true
true
close
Evgenia Novozhenina/Reuters

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала условия Евросоюза по достижению мира на Украине, которые назвала глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен. Соответствующее заявление она опубликовала в своем Telegram-канале.

Дипломат напомнила, что руководитель ЕК сказала, что «границы не могут быть изменены силой».

«Про Косово Урсула не могла не слышать. Именно Запад провозгласил и с помощью силы осуществил одностороннюю перекройку границ Сербии вопреки воле сербского народа», — написала Захарова.

Она обратила внимание на слова главы ЕК о том, что Украина «как суверенное государство не может ограничивать свои вооруженные силы, что сделало бы страну уязвимой <...> тем самым подорвало бы европейскую безопасность». Это заявление представитель российского внешнеполитического ведомства назвала отказом суверенному государству в возможности принять решение о своих вооруженных силах. Она отметила, что Германия принимала подобные ограничения для себя, и фон дер Ляйен как немка должна это знать.

На слова главы ЕК о том, что центральная роль Евросоюза в обеспечении мира для Украины должна быть полностью отражена, дипломат задалась вопросом, с какого момента ЕС обеспечивает мир для Украины. По ее словам, этот вопрос является важным, так как необходимо «зафиксировать дату начала галлюцинаций у Брюсселя».

«И, если можно, пусть уточнят, кто за это у них отвечает и на каком основании», — продолжила Захарова.

Она назвала «самым нелепым» заявление, что Украина «выбрала европейскую судьбу».

Глава ЕК озвучила эти условия 23 ноября.

До этого газета The Washington Post (WP) со ссылкой на копию документа писала, что лидеры ЕС подготовили свой ответ плану США по урегулированию конфликта на Украине, который предлагает не устанавливать какие-либо ограничения для ВСУ и решать территориальные споры после прекращения огня.

Ранее СМИ сообщили о намерениях Трампа достичь мира на Украине до конца года.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами