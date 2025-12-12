Путин встретился с президентом Узбекистана в Ашхабаде

Путин и Мирзиёев коротко пообщались на форуме в Ашхабаде

Президенты России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев коротко пообщались перед началом форума, посвященного Международному году мира и доверия, Международному дню нейтралитета и 30-летию постоянного нейтралитета Туркмении. Об этом сообщило РИА Новости.

Они поговорили после церемонии совместного фотографирования, в которой приняли участие главы делегаций форума. Путин и Мирзиёев кратко пообщались по пути в зал пленарного заседания, приобняв друг друга.

В ноябре лидеры двух стран обсудили по телефону развитие отношений России и Узбекистана.

Путин в Ашхабаде, куда он прибыл в пятницу, 12 декабря, проведет два дня. У него запланирован ряд международных контактов, в том числе с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

До этого Кремль сообщил, что российский президент возложил венок к монументу Нейтралитета в столице Туркменистана.

Ранее Мирзиёев предложил создать единое инвестиционное пространство в Центральной Азии.