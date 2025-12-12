На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Путин встретился с президентом Узбекистана в Ашхабаде

Путин и Мирзиёев коротко пообщались на форуме в Ашхабаде
true
true
true
close
Михаил Метцель/РИА Новости

Президенты России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев коротко пообщались перед началом форума, посвященного Международному году мира и доверия, Международному дню нейтралитета и 30-летию постоянного нейтралитета Туркмении. Об этом сообщило РИА Новости.

Они поговорили после церемонии совместного фотографирования, в которой приняли участие главы делегаций форума. Путин и Мирзиёев кратко пообщались по пути в зал пленарного заседания, приобняв друг друга.

В ноябре лидеры двух стран обсудили по телефону развитие отношений России и Узбекистана.

Путин в Ашхабаде, куда он прибыл в пятницу, 12 декабря, проведет два дня. У него запланирован ряд международных контактов, в том числе с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

До этого Кремль сообщил, что российский президент возложил венок к монументу Нейтралитета в столице Туркменистана.

Ранее Мирзиёев предложил создать единое инвестиционное пространство в Центральной Азии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Могут ли отправить на СВО? Отвечаем на этот и еще 7 вопросов о военных сборах в России
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами