Путин провел телефонные переговоры с президентом Узбекистана

Путин и Мирзиеев обсудили по телефону развитие отношений России и Узбекистана

Президенты РФ и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиеев провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили вопросы дальнейшего развития российско-узбекистанских отношений стратегического партнерства и союзничества по целому ряду направлений. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

По ее информации, в ходе беседы главы государств уделили особое внимание реализации крупных совместных проектов двух стран, в том числе в сфере энергетики.

Также они отметили «важную роль межрегионального взаимодействия в укреплении торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей, весомо практическую отдачу» от проведенного в октябре текущего года в Подмосковье заседания Совета регионов России и Узбекистана.

Кроме того, лидеры страны затронули актуальные международные темы и условились продолжать регулярные контакты на разных уровнях.

9 октября Мирзиеев заявил, что Россия была, есть и всегда будет для Узбекистана ключевым, приоритетным стратегическим партнером и союзником.

Ранее Мирзиеев поддержал Путина в урегулировании украинского конфликта.