Шавкат Мирзиёев предложил создать единое инвестиционное пространство в Центральной Азии

Мирзиёев: страны Центральной Азии могут увеличить взаимную торговлю в два раза

Странам Центральной Азии необходимо увеличить объем торговли в регионе и создать единое инвестиционное пространство. Об этом на состоявшейся 16 ноября в Ташкенте VII Консультативной встрече глав государств Центральной Азии заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

Глава Узбекистана подчеркнул, что страны Центральной Азии имеют все возможности увеличить взаимную торговлю в полтора-два раза. Для реализации этой задачи он предложил принять комплексную Региональную программу торгово-экономического взаимодействия до 2035 года. Программа охватит упрощение налоговых и таможенных процедур, улучшение работы свободных экономических зон и развитие новых форм сотрудничества.

Кроме того, Мирзиёев выступил с инициативой создания Декларации об общем инвестиционном пространстве, что позволит выстроить единый инвестиционный климат в регионе и привлечь дополнительные средства для совместных проектов.

Особое внимание глава Узбекистана уделил развитию электронной коммерции — намечена разработка совместной программы, которая подразумевает гармонизацию правил, создание виртуальных торговых площадок и цифровых платежных систем.

По итогам выступления лидера Узбекистана участники саммита подтвердили готовность продолжать активную интеграцию и развитие региональных инициатив, что, по мнению Мирзиёева, построит прочный экономический фундамент для устойчивого развития новой Центральной Азии.