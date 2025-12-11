На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно, какие области хочет получить назад Украина взамен на уход из Донбасса

Украина хочет получить назад территории трех областей взамен на уход из Донбасса
Valentyn Ogirenko/Reuters

Украина хочет получить назад занятые российскими войсками части Харьковской, Сумской и Днепропетровской областей Украины взамен на уход ВСУ из Донбасса. Соответствующий пункт есть в обновленном плане президента США Дональда Трампа, сообщает украинское издание «Зеркало недели».

По информации СМИ, в плане предполагается зафиксировать контроль России над Крымом, Донецкой и Луганской народными республиками. А в Херсонской и Запорожской областях граница должна будет установиться по линии соприкосновения. При этом стороны должны будут обязаться не менять границы силой.

Взамен на уход российских войск из Харьковской, Сумской и Днепропетровской областей украинские войска полностью покинут территорию Донбасса, говорится в плане. На той части ДНР, которую сейчас контролирует ВСУ, планируется создать демилитаризованную буферную зону, на которой не будут находиться военные ни одной из сторон.

Всего обновленный мирный план состоит из четырех документов. Среди них есть соглашения из 20 пунктов, гарантии безопасности для Украины, обязательства США по поводу невступления Украины в НАТО, а также отдельного американо-российского соглашения. План также предполагает ограничение численности ВСУ до 800 тысяч человек, вступление Украины в ЕС до 2027 года, гарантии безопасности для Киева, проведение выборов вскоре после подписания соглашения, восстановления Украины и так далее.

При этом Киев 10 декабря направил свои поправки к мирному плану Трампа, которые коснулись территориальных вопросов и контроля над Запорожской АЭС. Сейчас Россия настаивает на выводе украинских войск с подконтрольной территории Донбасса. The Telegraph сообщил, что Украина может согласиться на территориальные уступки при условии «ответного шага» со стороны Москвы.

Ранее Лавров похвалил стремление Трампа разрешить украинский конфликт.

