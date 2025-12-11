На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На Украине рассказали о законодательных «черновиках» по проведению выборов

Вице-спикер Рады Корниенко: нет законодательных инициатив по выборам на Украине
Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

На Украине на данный момент не готовятся какие-либо черновые варианты законодательных инициативы по проведению выборов. Об этом заявил вице-спикер Рады Александр Корниенко, передает «Украинская правда».

«Корниенко заявил, что сейчас в Раде нет никаких «черновиков» или законодательных инициатив по проведению выборов во время военного положения», — говорится в сообщении издания.

По словам Корниенко, для создания законодательной базы для выборов на Украине нужно «вместе сесть, поговорить и понять, куда мы можем двигаться дальше».

В этом процессе, по его мнению, также должен участвовать кабмин Украины. Обсудить законодательство о выборах во время военного положения также нужно с общественными организациями, считает вице-спикер Рады.

Обновленный мирный план США по урегулированию на Украине состоит из четырех документов. Среди них есть соглашения из 20 пунктов, гарантии безопасности для Украины, обязательства США по поводу невступления Украины в НАТО, а также отдельного американо-российского соглашения. План также предполагает ограничение численности ВСУ до 800 тысяч человек, вступление Украины в ЕС до 2027 года, гарантии безопасности для Киева, проведение выборов вскоре после подписания соглашения, восстановление Украины и так далее.

Ранее европейские лидеры сказали Зеленскому «противостоять» плану Трампа.

