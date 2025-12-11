На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Зеленский заявил, что вопрос о территориях может быть вынесен на голосование

Зеленский: по территориальным вопросам планируется провести референдум
Ukrainian Presidential Press Service

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что территориальный вопрос в рамках решения конфликта на Украине может быть вынесен на голосование. Об этом сообщает украинский телеканал «Общественное».

«По территориальным вопросам планируют проводить всеукраинский референдум. Как он будет происходить, пока неизвестно», — сообщает телеканал со ссылкой на украинского лидера.

Как напоминает «Общественное», план США предусматривает, что украинские войска должны выйти из Донбасса, а Россия «не будет заходить на его неоккупированные части». По словам Зеленского, позиция Украины сейчас — «стоим где стоим».

Украинское издание «Страна» в свою очередь сообщает, что Зеленский по-прежнему против пункта мирного соглашения об отводе ВСУ со всей территории Донбасса.

10 декабря Киев направил свои поправки к мирному плану президента США Дональда Трампа, которые коснулись территориальных вопросов и контроля над Запорожской АЭС.

Газета The Telegraph сообщила, что Украина может согласиться на территориальные уступки при условии «ответного шага» со стороны Москвы.

Украинское издание «Зеркало недели» позднее уточнило, что Киев хочет получить назад занятые российскими войсками части Харьковской, Сумской и Днепропетровской областей взамен на уход ВСУ из Донбасса.

По информации СМИ, в плане предполагается зафиксировать контроль России над Крымом, Донецкой и Луганской народными республиками. А в Херсонской и Запорожской областях граница должна будет установиться по линии соприкосновения. При этом стороны должны будут обязаться не менять границы силой.

Ранее на Украине рассказали о законодательных «черновиках» по проведению выборов.

