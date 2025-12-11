На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россия и Туркмения ведут работу по созданию совместного университета

Кремль: Москва и Ашхабад ведут работу по созданию совместного университета
Михаил Метцель/РИА Новости

Россия и Туркменистан активно работают над проектом создания совместного университета. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы к рабочему визиту президента РФ Владимира Путина в республику.

«Ведется работа по созданию Российско-Туркменского университета», — говорится в материалах.

Сообщается также, что количество студентов из Туркменистана, обучающихся в российских высших учебных заведениях, увеличивается. Кроме того, в Ашхабаде с 2020 года успешно функционирует российско-туркменская средняя общеобразовательная школа имени Пушкина.

В Кремле отметили, что между Россией и Туркменистаном налажен активный культурный обмен, включающий взаимные поездки творческих коллективов и организацию различных культурных мероприятий. В прошлом году, 16-17 октября, в Туркменистане с большим успехом прошли Дни культуры России.

Президент РФ Владимир Путин посетит Ашхабад 11-12 декабря для участия в форуме, посвященном Международному году мира и доверия, Международному дню нейтралитета и 30-летию постоянного нейтралитета Туркменистана. В рамках визита, как сообщала ранее пресс-служба Кремля, запланированы двусторонние встречи президента России с лидерами других государств.

Ранее в Кремле рассказали, планируется ли встреча Путина и Эрдогана в Туркменистане.

