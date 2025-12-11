На совещании у Путина обсудили полный переход Северска под контроль РФ

Президент России Владимир Путин провел совещание, на котором обсуждались вопросы специальной военной операции, в частности, полный переход Северска под контроль Вооруженных сил РФ. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

«В совещании по видеосвязи приняли участие начальник Генштаба вооруженных сил, командующий «Южной» группировкой войск. Также в кабинете президента в Кремле присутствовал командир 123-й мотострелковой бригады Денис Сергеевич Пирогов», — сказал представитель Кремля.

По его словам, глава государства отметил положительную динамику по всем направлениям. Насчет Северска Путин получил подробные доклады, добавил Песков. Пресс-секретарь президента также добавил, что в ближайшее время появится видео с совещания.

9 декабря Telegram-канал Mash рассказал, что ВС РФ завершили освобождение города Северска в ДНР. Отмечается, что под контроль России перешла вся территория населенного пункта. Бойцы 6-й и 7-й казачьих бригад сообщили изданию, что одними из первых вошли в город и успешно нейтрализовали элитную 81-ю отдельную аэромобильную бригаду Вооруженных сил Украины. Практически все украинские силы покинули город, в нем остались только незначительные группы, которые прячутся в подвалах и зданиях.

Позже депутат Госдумы Виктор Водолацкий подтвердил взятие Северска.

Ранее Путин заявил о невозможности нанести поражение России.