СМИ сообщают о переходе Северска в ДНР под контроль российской армии

Вооруженные силы России завершили освобождение города Северска в Донецкой народной республике. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Как отмечается в сообщении, под контроль перешла вся территория населенного пункта. В публикации говорится, что бойцы 6-й и 7-й казачьих бригад сообщили изданию, что одними из первых вошли в город и успешно нейтрализовали элитную 81-ю отдельную аэромобильную бригаду Вооруженных сил Украины. Практически все украинские силы покинули город. в нем остались только незначительные группы, которые прячутся в подвалах и зданиях. Идет зачистка территории, отметили собеседники издания.

7 декабря Минобороны РФ сообщило, что расчеты боевых беспилотников и артиллерии группировки войск «Юг» уничтожили боевую бронемашину «Козак», пункт управления беспилотниками и наземного робота противника на Северском направлении.

В ходе проведения контрбатарейной борьбы также были уничтожены квадроцикл, пикап, а также наземный роботизированный комплекс. Представители ведомства отметили, что военнослужащие группировки постоянно ведут борьбу в ближнем тылу врага, лишая передовые позиции противника возможностей к ведению эффективной обороны.

Ранее российские военные столкнулись с батальоном бомжей в ДНР.