На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме подтвердили взятие Северска российскими военными

Водолацкий: Вооруженные силы России заняли Северск
true
true
true

В Госдуме подтвердили информацию о том, что российские военные заняли Северск. Об этом в интервью телеканалу RTVI рассказал депутат нижней палаты парламента Виктор Водолацкий.

«Я считаю, что это очень хорошая, добрая новость. Я получаю прямо секунда в секунду с мест событий, и для нас это очень большое военно-политическое событие», — сказал он.

В сообщении отмечается, что Минобороны эту информацию пока не комментировало.

9 декабря Telegram-канал Mash рассказал, что Вооруженные силы России завершили освобождение города Северска в Донецкой народной республике.

В сообщении отмечалось, что под контроль перешла вся территория населенного пункта. Бойцы 6-й и 7-й казачьих бригад сообщили изданию, что одними из первых вошли в город и успешно нейтрализовали элитную 81-ю отдельную аэромобильную бригаду Вооруженных сил Украины. Практически все украинские силы покинули город. в нем остались только незначительные группы, которые прячутся в подвалах и зданиях. Идет зачистка территории, отметили собеседники издания.

Ранее российские военные столкнулись с батальоном бомжей в ДНР.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Как войти на «Госуслуги», чтобы не пришлось скачивать Max
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами