В Госдуме подтвердили взятие Северска российскими военными

В Госдуме подтвердили информацию о том, что российские военные заняли Северск. Об этом в интервью телеканалу RTVI рассказал депутат нижней палаты парламента Виктор Водолацкий.

«Я считаю, что это очень хорошая, добрая новость. Я получаю прямо секунда в секунду с мест событий, и для нас это очень большое военно-политическое событие», — сказал он.

В сообщении отмечается, что Минобороны эту информацию пока не комментировало.

9 декабря Telegram-канал Mash рассказал, что Вооруженные силы России завершили освобождение города Северска в Донецкой народной республике.

В сообщении отмечалось, что под контроль перешла вся территория населенного пункта. Бойцы 6-й и 7-й казачьих бригад сообщили изданию, что одними из первых вошли в город и успешно нейтрализовали элитную 81-ю отдельную аэромобильную бригаду Вооруженных сил Украины. Практически все украинские силы покинули город. в нем остались только незначительные группы, которые прячутся в подвалах и зданиях. Идет зачистка территории, отметили собеседники издания.

