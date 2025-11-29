На Украине признали причастность к атаке на танкеры у берегов Турции

На Украине назвали операцией СБУ и ВМС атаки на танкеры у берегов Турции

Танкеры в Черном море у турецкого побережья были атакованы украинскими морскими дронами Sea Baby. Об этом сообщает «Страна.ua».

Отмечается, что операция была проведена совместно Службой безопасности Украины и Военно-морскими силами страны. Украинские СМИ утверждают, что атакованные суда входят в так называемый «теневой флот», используемый Россией.

Если информация подтвердится, это будет означать атаку на гражданские суда в акватории Турции.

До этого стало известно, что атакованный танкер Virat буксируют к берегам Турции.

28 ноября Минтранс Турции сообщал о пожарах на танкерах. По его данным, речь идет о суднах Kairos и Virat под флагом Гамбии.

Virat получило удар примерно в 35 морских милях от побережья Турции. На борту находились 20 членов экипажа, все в удовлетворительном состоянии. Танкер Kairos, шедший из Египта, возможно, подорвался на морской мине. Все 25 членов экипажа благополучно эвакуированы, россиян среди них нет.

Капитан Virat сообщал об атаке беспилотников на судно.

Ранее ВСУ атаковали терминал КТК в Новороссийске.