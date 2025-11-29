На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

На Украине признали причастность к атаке на танкеры у берегов Турции

На Украине назвали операцией СБУ и ВМС атаки на танкеры у берегов Турции
true
true
true

Танкеры в Черном море у турецкого побережья были атакованы украинскими морскими дронами Sea Baby. Об этом сообщает «Страна.ua».

Отмечается, что операция была проведена совместно Службой безопасности Украины и Военно-морскими силами страны. Украинские СМИ утверждают, что атакованные суда входят в так называемый «теневой флот», используемый Россией.

Если информация подтвердится, это будет означать атаку на гражданские суда в акватории Турции.

До этого стало известно, что атакованный танкер Virat буксируют к берегам Турции.

28 ноября Минтранс Турции сообщал о пожарах на танкерах. По его данным, речь идет о суднах Kairos и Virat под флагом Гамбии.

Virat получило удар примерно в 35 морских милях от побережья Турции. На борту находились 20 членов экипажа, все в удовлетворительном состоянии. Танкер Kairos, шедший из Египта, возможно, подорвался на морской мине. Все 25 членов экипажа благополучно эвакуированы, россиян среди них нет.

Капитан Virat сообщал об атаке беспилотников на судно.

Ранее ВСУ атаковали терминал КТК в Новороссийске.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами