Танкер из России атаковали у берегов Турции. Кто и зачем бьет дронами по судам в Черном море?

В 148 км от берегов Турции в Черном море атаковали танкер Midvolga 2 под российским флагом. Судно с грузом подсолнечного масла следовало из России в Грузию, когда по нему ударил беспилотник. Это уже четвертый инцидент с судами за неделю. Ранее были атакованы танкеры Virat и Kairos, а также судно MERSIN у берегов Африки. В Кремле атаки назвали «вопиющими».

В Черном море у берегов Турции был атакован танкер Midvolga 2, сообщает турецкое Управление мореходства в соцсети X.

В ведомстве уточнили, что судно находилось в 148 км от побережья Турции и следовало из России в Грузию с грузом подсолнечного масла. На борту находятся 13 членов экипажа.

Удар произошел ночью, пишет Shot. По предварительным данным, его нанес беспилотник. Канал Mash уточнил, что был использован украинский дрон FP-1. В результате атаки повреждения получила надстройка, в которой находились люди, а также другие части танкера — их посекло поражающими элементами, которыми был оснащен дрон. Его обломки упали на палубу судна. Два моряка — капитан судна и второй механик — получили осколочные ранения.

Сейчас Midvolga 2 движется в порт города Синоп в Турции. Портал Marine Traffic сообщает, что судно ходит под флагом России.

Атаки на танкеры

Это уже не первая атака на суда в Черном море за последнее время. 28 ноября в Черном море были атакованы два танкера под флагом Гамбмии — Kairos и Virat — направлявшиеся в Новороссийск.

После поступления сообщений о возгорании на судах турецкий телеканал Habertürk сообщил, что пожары могли быть вызваны атакой безэкипажных катеров. До этого Управление мореходства Турции упоминало о «внешнем воздействии», приведшем к пожарам, однако деталей о причинах инцидентов не приводило.

Позднее Минтранс Турции подтвердил атаку — на Virat удар пришелся в районе 35 морских миль от берега; все 20 членов экипажа не пострадали. Экипаж танкера Kairos из 25 человек тоже был успешно эвакуирован, граждан России среди них нет.

Губернатор провинции Коджаэли Ильхами Акташ сообщил, что власти рассматривают все версии, включая подрыв на мине.

29 ноября Virat подвергся повторной атаке у берегов Турции с применением безэкипажных катеров. Телеканал NTV сообщил, что судно получило повреждения на правом борту над ватерлинией в результате новой атаки беспилотных морских аппаратов.

«Подбит украинскими дронами»: турецкий нефтяной танкер тонет у берегов Сенегала Беспилотники ВСУ атаковали у берегов Сенегала турецкий танкер Mersin, который якобы перевозил российскую... 30 ноября 20:32

Позднее агентство Anadolu сообщило, что Virat и Kairos были отбуксированы в порт Тюркели.

30 ноября Istanbul Haber сообщил, что у побережья Сенегала был поврежден танкер MERSIN, следовавший под флагом Панамы и принадлежащий турецкой компании. Издание сообщило, что судно было атаковано украинским дроном, так как якобы перевозило нефть из России.

В соцсетях опубликовали видео, на котором видно, что судно погрузилось в воду практически до палубы. Daily Sabah со ссылкой на представителя транспортной компании сообщило, что по судну ударили не менее четырех раз.

Турция и Россия возмущены ударами

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что «не может простить» нападения на исключительную экономическую зону страны, «которые угрожают судоходству, жизни и безопасности окружающей среды», сообщает Daily Sabah.

«Удары по торговым судам в пределах нашей исключительной экономической зоны свидетельствуют о тревожном обострении ситуации», — заявил турецкий лидер после заседания кабинета министров в Анкаре.

Источник агентства Reuters в турецком правительстве сообщил, что в связи с ударами по танкерам «необходимые сообщения были переданы соответствующим сторонам, включая украинские власти».

РИА Новости со ссылкой на высокопоставленный официальный источник в Анкаре пишет, что Турция заявила службам безопасности Украины свою решительную реакцию в связи с атаками на суда в Черном море.

«Украинской стороне, в частности, службам безопасности, была заявлена предельно четкая реакция Турции на атаки на суда в Черном море», — сказал собеседник агентства.

В Кремле атаки на танкеры в Черном море назвали «вопиющими».

«Нападение, тем более в территориальных водах Турции, на коммерческие суда, на танкеры — это случай вопиющий. Тем более, это — посягательство на суверенитет Турецкой республики, это посягательство на безопасность и собственность владельцев этих судов», — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Киев официально не признавал причастность к атакам на суда, однако украинские СМИ публиковали видео ударов, сделанные с безэкипажных катеров, а CNN и Reuters сообщили, что представители СБУ неофициально признали свою причастность к ним.