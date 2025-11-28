Два танкера загорелись в Черном море у берегов Турции

Два танкера — Virat под флагом Гамбии и Kairos, следовавший в Новороссийск — загорелись в Черном море недалеко от турецкого побережья. Оба инцидента произошли в результате внешнего воздействия, передает ТАСС.

Судно Virat получило удар примерно в 35 морских милях от побережья Турции. На борту находились 20 членов экипажа, все в удовлетворительном состоянии. В машинном отделении сохраняется плотное задымление.

Танкер Kairos, шедший из Египта в Новороссийск, возможно, подорвался на морской мине. Возгорание началось в районе машинного отделения. Все 25 членов экипажа благополучно эвакуированы, россиян среди них нет.

Оба инцидента произошли на расстоянии около 270 км друг от друга.

30 июня сообщалось, что у побережья Ливии на танкере Vilamoura, который перевозил 1 миллион баррелей нефти, произошел взрыв. В результате случившегося на судне подтопило машинный отсек. Среди команды Vilamoura пострадавших нет. Танкер был отправлен в Грецию для анализа повреждений.

В мае это судно заходило в терминал Каспийского трубопроводного консорциума недалеко от Новороссийска, который якобы отгружает преимущественно казахскую нефть.

