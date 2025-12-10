Politico узнало о нарушении «золотого правила» ЕС из-за российских активов

Евросоюз готов продлить запланированный на 18 декабря саммит еще на два дня, если это потребуется для решения вопроса об изъятии замороженных российских активов. Об этом пишет Politico со ссылкой на председателя ЕС Антониу Кошту.

«Это редкое отступление от золотого правила Кошты, согласно которому хороший саммит это однодневный саммит», — обратили внимание журналисты.

В издании отметили, что перед саммитом пройдут три встречи с участием послов стран Евросоюза. Они будут работать в Брюсселе «сверхурочно» и «построчно» изучать предложения Еврокомиссии, как бессрочно заморозить активы РФ без согласия всех стран — членов ЕС. Кроме того, как стало известно Politico, перед саммитом дипломаты попытаются переубедить Бельгию, которая выступает против изъятия российских средств из-за существующих рисков.

До этого в Еврокомиссии сообщили, что решение по выделению средств для Украины на 2026–2027 годы будет приниматься на саммите ЕС 18–19 декабря. В документе ЕК указаны два пути финансирования Украины в ближайшие два года: выдача так называемого «репарационного кредита» за счет замороженных активов РФ и заимствования ЕС.

Власти Бельгии не раз заявляли, что конфискация замороженных российских активов сопряжена с рисками. В частности, премьер-министр Бельгии Барт де Вевер считает, что подобные действия грозят срывом мирного плана по Украине.

Министр иностранных дел Бельгии Максим Прево назвал изъятие активов РФ «наихудшим» вариантом из всех, поскольку он связан с экономическими, финансовыми и юридическими рисками. Он призвал ЕК пойти другим путем и предоставить Украине деньги за счет займов на финансовых рынках.

Ранее Медведев пригрозил ЕС репарациями в случае кражи российских активов.