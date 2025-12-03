В ЕК назвали сроки принятия решения по финансированию Украины в ближайшие два года

ЕК: решение по финансированию Украины будет принято на саммите ЕС в декабре

Решение по выделению средств для Украины на 2026-2027 годы будет приниматься на саммите ЕС в декабре. До этого момента пройдут консультации, говорится в документе Еврокомиссии.

«Следующее заседание Евросовета 18-19 декабря должно нацелиться на достижение четких обязательств по дальнейшим действиям», — сообщили в ЕК.

В документе указано два пути финансирования Украины в ближайшие два года, включая выдачу так называемого репарационного кредита за счет замороженных российских активов, а также заимствования ЕС.

В Еврокомиссии также заявили о готовности поддержать Европарламент и Совет ЕС в достижении быстрого прогресса на переговорах по Украине.

3 декабря издание Politico сообщило, что ЕК направила странам Евросоюза юридические предложения, в которых, в частности, содержится просьба выделить Украине €165 млрд в течение 2026–2027 годов из экспроприированных активов России. Отмечается, что эта сумма состоит из €25 млрд активов, замороженных на счетах частных банков стран евроблока, и €140 млрд, которые находятся на счетах бельгийской Euroclear.

Ранее в МИД Бельгии назвали изъятие активов России «наихудшим» вариантом из всех.