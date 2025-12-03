На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В ЕК назвали сроки принятия решения по финансированию Украины в ближайшие два года

ЕК: решение по финансированию Украины будет принято на саммите ЕС в декабре
true
true
true
close
Omar Havana/AP

Решение по выделению средств для Украины на 2026-2027 годы будет приниматься на саммите ЕС в декабре. До этого момента пройдут консультации, говорится в документе Еврокомиссии.

«Следующее заседание Евросовета 18-19 декабря должно нацелиться на достижение четких обязательств по дальнейшим действиям», — сообщили в ЕК.

В документе указано два пути финансирования Украины в ближайшие два года, включая выдачу так называемого репарационного кредита за счет замороженных российских активов, а также заимствования ЕС.

В Еврокомиссии также заявили о готовности поддержать Европарламент и Совет ЕС в достижении быстрого прогресса на переговорах по Украине.

3 декабря издание Politico сообщило, что ЕК направила странам Евросоюза юридические предложения, в которых, в частности, содержится просьба выделить Украине €165 млрд в течение 2026–2027 годов из экспроприированных активов России. Отмечается, что эта сумма состоит из €25 млрд активов, замороженных на счетах частных банков стран евроблока, и €140 млрд, которые находятся на счетах бельгийской Euroclear.

Ранее в МИД Бельгии назвали изъятие активов России «наихудшим» вариантом из всех.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами