МИД Бельгии нашел альтернативу финансирования Киева без изъятия активов РФ

Прево: Бельгия призывает ЕК искать деньги для Украины на финансовых рынках
Eric Lalmand/Keystone Press Agency/Global Look Press

Бельгия призывает Еврокомиссию (ЕК) предоставить деньги Украине за счет займов на финансовых рынках вместо изъятия замороженных российских активов. Об этом заявил глава МИД страны Максим Прево в соцсети Х.

«Мы продолжаем настаивать на естественном источнике финансирования, а именно на том, чтобы ЕС заимствовал необходимую сумму на рынках», — сказал он.

По его словам, это хорошо известный и надежный вариант с предсказуемыми параметрами. В свою очередь изъятие активов РФ Бельгия считает «наихудшим» вариантом из всех и крайне рискованным, поскольку связан с экономическими, финансовыми и юридическими рисками.

Кроме того, министр осудил Еврокомиссию, отметив, что она требует от Бельгии «солидарности в вопросе использования российских активов», но ничего не дает взамен.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал попытки Запада конфисковать замороженные российские активы актом международного воровства. Представитель Кремля пообещал, что эти действия не останутся без ответа и без преследований. Песков добавил, что российская сторона будет принимать меры балансирующего характера в случае решения о конфискации активов.

Ранее в Бельгии заявили, что использование активов РФ навредит мирному плану.

