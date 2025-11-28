В Бельгии предостерегли Еврокомиссию от использования активов России

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер направил письмо главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, в котором предостерег от действий, грозящих срывом мирного плана по Украине. Об этом сообщает Financial Times.

Премьер считает, что конфискация замороженных активов России грозит разрушить потенциальное соглашение для урегулирования конфликта.

Вевер предложил задействовать для кредита Украине не использованные возможности Евросоюза по заимствованию средств из общего бюджета. Так ЕС сможет предоставить Киеву €45 млрд, считает бельгийский премьер.

До этого директор Центра европейской информации политолог Николай Топорнин заявил, что Евросоюзу, скорее всего, не удастся протолкнуть пункт о конфискации российских активов в новую редакцию мирного плана Соединенных Штатов, но это не значит, что европейцы перестанут пытаться заполучить эти деньги себе.

Еврокомиссия на следующей неделе презентует юридическое предложение об экспроприации замороженных российских активов в пользу Украины. Предложение было подготовлено вопреки решительному протесту министра иностранных дел Бельгии Максима Прево, выраженному на заседании Совета по иностранным делам Евросоюза.

Ранее Euroclear предостерег Евросоюз от предоставления кредита Украине.