На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Трамп напомнил об ошибках Меркель

Трамп: Меркель проводила ошибочную политику в сферах миграции и энергетики
close
Jonathan Ernst/Reuters

Бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель допустила серьезные ошибки при проведении миграционной и энергетической политики. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью изданию Politico.

По его словам, когда европейские лидеры открыли свои границы для миллионов людей, то они совершили «чудовищные преступления».

«Посмотрите на Швецию. Я не критикую Швецию. Я люблю Швецию. Я люблю шведов. Но они превращаются из безопасной страны в государство с высоким уровнем преступности», — сказал американский лидер.

Трамп обратил внимание на то, что и Германия была свободна от преступности до проведения миграционной реформы, и Меркель совершила две большие ошибки: иммиграция и энергетика.

В 2015 году Меркель приняла решение открыть границы ФРГ для сотен тысяч беженцев из стран Ближнего Востока и Африки и призвала все страны Европейского союза сделать то же самое. За это решение экс-канцлер подверглась критике как в ФРГ, так и за ее пределами.

Ранее Меркель вспомнила, как Трамп отказался жать ей руку перед камерами.

Все новости на тему:
Второй срок Трампа
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Доллар по 75. Почему курс рубля называют «ненастоящим»
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами