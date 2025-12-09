Трамп напомнил об ошибках Меркель

Бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель допустила серьезные ошибки при проведении миграционной и энергетической политики. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью изданию Politico.

По его словам, когда европейские лидеры открыли свои границы для миллионов людей, то они совершили «чудовищные преступления».

«Посмотрите на Швецию. Я не критикую Швецию. Я люблю Швецию. Я люблю шведов. Но они превращаются из безопасной страны в государство с высоким уровнем преступности», — сказал американский лидер.

Трамп обратил внимание на то, что и Германия была свободна от преступности до проведения миграционной реформы, и Меркель совершила две большие ошибки: иммиграция и энергетика.

В 2015 году Меркель приняла решение открыть границы ФРГ для сотен тысяч беженцев из стран Ближнего Востока и Африки и призвала все страны Европейского союза сделать то же самое. За это решение экс-канцлер подверглась критике как в ФРГ, так и за ее пределами.

Ранее Меркель вспомнила, как Трамп отказался жать ей руку перед камерами.