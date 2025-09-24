Именно американские власти после Второй мировой войны формировали элиту и идеологию стран Европы. Об этом в эфире радио Sputnik заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

По ее словам, в настоящее время Европейский союз (ЕС) неспособен принимать какие-то нормальные и адекватные меры в ответ на различные вызовы. Говоря об этом, дипломат задалась вопросом, кто сделал Европу такой.

«Она (Западная Европа — «Газета.Ru») плоть от плоти результат маневрирования США на западноевропейском пространстве. Протекторат НАТО, где главную скрипку <...> играет, конечно, Вашингтон», — сказала Захарова.

Как она отметила, США после войны формировали сначала западноевропейские элиты, а затем элиты всего современного ЕС. СССР, в свою очередь, занимался восстановлением своих территорий и Восточной Европы.

Дипломат подчеркнула, что глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в своей работе не учитывает интересы родной Германии и немецкого народа. Вместо этого она придерживается американоцентричной позиции.

23 сентября президент США Дональд Трамп выступил на заседании Генеральной Ассамблеи ООН. В ходе мероприятия он заявил, что европейские государства «катятся в ад» из-за миграционного кризиса.

Ранее американский лидер назвал проблемы с миграцией и энергоресурсами «монстром, который разрушает Европу».