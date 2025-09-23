На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Трамп заявил, что Европа «катится в ад»

true
true
true
close
Ken Cedeno/Reuters

Президент США Дональд Трамп, выступая на заседании на Генассамблее ООН, заявил, что европейские страны «катятся в ад» из-за миграционного кризиса.

Он отметил, что нужно положить конец «неудачному эксперименту с открытыми границами».

«Поверьте, я действительно хорошо разбираюсь в этих вопросах. В Соединенных Штатах мы приняли решительные меры, чтобы быстро положить конец неконтролируемой миграции. Как только мы начали задерживать и депортировать всех, кто пересекал границу, и высылать нелегалов из США, они просто перестали приезжать», — сказал глава Белого дома.

В сентябре Трамп пригрозил ввести режим чрезвычайного положения в Вашингтоне в случае отказа местных властей от сотрудничества с федеральными структурами в вопросах регулирования миграции.

Ранее в Вашингтоне на фоне мер Трампа произошел всплеск арестов мигрантов.

