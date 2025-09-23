Трамп рассказал о монстре, который разрушает Европу

Президент США Дональд Трамп заявил, что проблемы с миграцией и энергоресурсами являются «двуглавым» монстром, который разрушает Европу. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я беспокоюсь о Европе, я люблю Европу, я люблю европейский народ и мне больно, как Европу уничтожают вопросы энергетики и миграции, этот монстр о двух головах уничтожает все на своем пути, мы не можем позволить этому происходить», — сказал американский лидер в ходе своего выступления на Генеральной ассамблее ООН.

По мнению Трампа, европейские страны «катятся в ад» из-за миграционного кризиса.

До этого администрация президента США призвала Европу ускорить сокращение импорта российского топлива более быстрыми темпами и оказала давление на союзников, чтобы те ввели пошлины на Индию и Китай в размере до 100% на закупки ими российской нефти, напоминает Bloomberg.

В четверг Трамп заявил, что готов ввести новые санкции против России, только если союзники Америки прекратят покупать российскую нефть.

Ранее ЕС согласовал новые антироссийские санкции с США.