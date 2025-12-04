«Теперь многое против Украины». Трампу доложили о переговорах в Москве

Дональд Трамп заявил, что его представители Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер провели в Москве продуктивные переговоры с Владимиром Путиным. По их итогам у американской стороны сложилось впечатление, что Россия стремится к достижению мирного соглашения по Украине и выражает интерес к нормализации экономических отношений с США.

Президент США Дональд Трамп заявил, что в Москве прошла «достаточно хорошая» встреча его спецпосланника Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера с президентом России Владимиром Путиным.

«Я могу сказать, что у них была достаточно хорошая встреча с президентом Путиным», — сообщил Трамп журналистам в Белом доме.

Он отметил, что Уиткофф и Кушнер передали ему впечатление о готовности российской стороны искать пути урегулирования конфликта на Украине и нормализовать торговые отношения с США.

«Он [Путин] хотел бы положить конец войне. Такое впечатление у них сложилось», — сказал президент США.

Он добавил: «Честно говоря, я думаю, что они [россияне] хотели бы торговать с США». По его словам, у представителей США сложилось «очень сильное впечатление», что Россия «хотела бы заключить сделку» по украинскому урегулированию.

«Я говорил: у вас нет козырей»

Трамп заявил, что Украина упустила более выгодный момент для достижения договоренностей.

«Я говорил: у вас нет козырей», — напомнил он о февральской встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме. По словам президента США, «тогда было время для урегулирования», однако Киев «решил этого не делать». «Теперь многое против них», — считает Трамп. Он уточнил, что в ходе той встречи предупреждал Зеленского о риске потери поддержки, если Украина не проявит стремления к миру.

Трамп подчеркнул, что Соединенные Штаты больше не расходуют собственные средства на помощь Украине, поскольку поставки вооружений осуществляются странами НАТО.

«Мы вообще не тратим деньги на эту войну, мы продаем все НАТО... Теперь за все платится полная цена — сначала все идет к НАТО, потом НАТО занимается распределением. НАТО платит нам», — сказал Трамп.

При этом американский президент выразил стремление добиться завершения конфликта: «Что выйдет из этой встречи? Я не могу вам сказать, потому что для танго нужны двое».

Согласно данным Reuters, Уиткофф и Кушнер охарактеризовали встречу с Путиным как «обстоятельную и продуктивную» и сообщили о результатах украинской стороне. AР, AFP и New York Post пишут, что руководитель украинской делегации, секретарь СНБО Рустем Умеров, прибудет в Майами 4 декабря для встречи с Уиткоффом.

Мирный план

По информации СМИ, первоначальный проект мирного плана из 28 пунктов во многом отражал позицию России. Он предусматривал вывод украинских войск из Донецкой области, ограничение численности ВСУ, отказ от вступления в НАТО и амнистию за преступления, совершенные в ходе конфликта. Позднее документ был значительно переработан, а его актуальная версия не публикуется. Украинские представители называли обновленный вариант более приемлемым.

30 ноября во Флориде прошли консультации представителей США и Украины, на которых обсуждались возможности прекращения конфликта, долгосрочные вопросы экономики и безопасности, проведение выборов на Украине и территориальный блок.

В ночь на 3 декабря в Москве завершилась встреча Путина с Уиткоффом и Кушнером. Помощник российского президента Юрий Ушаков сообщил, что переговоры были конструктивными и содержательными. По его словам, стороны рассмотрели несколько вариантов мирного плана, включая территориальный вопрос, и договорились продолжать контакты.