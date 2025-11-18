Песков оценил слова Трампа о санкциях США за сотрудничество с Россией

Песков призвал дождаться подробностей о санкциях США за сотрудничество с Россией

Необходимо дождаться подробностей по законопроекту о санкциях США за сотрудничество с Россией прежде, чем делать какие-то прогнозы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам, пишет РИА Новости.

«Подождите, пока идет законопроект, мы пока не понимаем, какая судьба этого законопроекта и что именно поддержал [президент США Дональд] Трамп», — сказал представитель Кремля.

17 ноября Дональд Трамп подтвердил готовность поддержать законопроект американских сенаторов Линдси Грэма и Ричарда Блюменталя, предусматривающий введение «очень жестких» мер в отношении государств, продолжающих вести бизнес с Россией. Документ включает введение 500%-процентных пошлин на импорт из стран, закупающих российские нефть, газ, уран и другие стратегически важные ресурсы. Предлагаемые меры нацелены на снижение экономической выгоды от сотрудничества с Россией и побуждение государств-партнеров к корректировке внешнеторговой политики.

Одной из таких стран, которую захотел наказать Трамп за сотрудничество с Россией, является Иран.

До этого госсекретарь США Марко Рубио заявил на брифинге, что США почти исчерпали возможности для новых антироссийских санкций.

Ранее в России призвали не верить угрозам санкций от Трампа.