Набиуллина рассказала, что помогло российской экономике адаптироваться к санкциям

Рыночный характер экономики России помог ей адаптироваться к санкциям, заявила глава Центробанка России Эльвира Набиуллина на форуме ВТБ «Россия зовет!».

«На мой взгляд, что было основным фактором, что экономика России действительно показала адаптацию к таким негативным внешним условиям, к такой волне санкций, к таким ограничениям? Конечно, рыночный характер экономики», — подчеркнула глава ЦБ РФ.

Набиуллина также отметила, что российский малый и средний бизнес проявил возможность адаптироваться к новым условиям, и это был ключевой фактор. Она добавила, что российская экономика пришла к этим событиям с накопленной финансовой устойчивостью. По словам главы Банка России, в стране за последние годы кредитование росло достаточно активно, в том числе, кредитование компаний.

«Да, из-за роста инфляции мы повысили ключевую ставку, но мы видим, кредиты растут. Вот инвестиции у нас, кстати, выросли за последние годы тоже существенно, и это финансовая прочность и адаптивность экономики», — уточнила Набиуллина.

В то же время глава ЦБ подчеркнула, что в сложившихся условиях экономике необходимо расти большими темпами, чтобы сохранять и ценовую, и финансовую стабильность. Над чем она пообещала работать совместно с правительством.

До этого Набиуллина заявила, что сложности, с которыми сталкивается бизнес в РФ, не ограничиваются уровнем ключевой ставки.

Ранее Набиуллина выступила против «внутренних» скидок маркетплейсов.