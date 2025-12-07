На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Журналист из Бенина рассказал о планах путчистов по захвату дома президента

Журналист Эклу: путчисты в Бенине не смогли захватить дом, где был президент
true
true
true
close
Bumble Dee/Shutterstock/FOTODOM

Путчисты в начале мятежа атаковали дом, в котором находился президент Бенина Патрис Талон, с целью его захвата, но их попытки не увенчались успехом. Об этом заявил главный редактор ежедневной газеты La Nation Кокуви Эклу, передает ТАСС.

По его словам, страну разбудило заявление путчистов по общенациональному телевидению о том, что они захватили власть.

«Одновременно группа военных начала штурм дома главы государства, однако он оказался безуспешным. Нападение было отбито», — заявил журналист.

Он отметил, что все это время национальное телевидение находилось под контролем мятежников. Эклу рассказал, что верные власти подразделения действовали быстро и смогли вернуть контроль над зданием государственной корпорации телерадиовещания Бенина, который стал эпицентром путча. Редактор подчеркнул, что в ходе штурма были арестованы десятки мятежников.

На данный момент поиски мятежников продолжаются, поскольку часть из них смогла выбраться из здания телекомпании и скрыться.

Утром 7 декабря в эфире национального телевидения военные Республики Бенин объявили о госперевороте, смещении президента Патриса Талона и роспуске государственных органов власти.

Позднее СМИ сообщили, что президент Талон находится в безопасности и нацгвардия восстанавливает ситуацию.

Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, что лидеру мятежников в Бенине удалось сбежать.

