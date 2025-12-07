Стала известна судьба президента Бенина после попытки госпереворота

Президент Бенина Патрис Талон находится в безопасности после попытки государственного переворота. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Agence France-Presse (AFP).

«Президент Талон находится в безопасности, армия восстанавливает контроль», — говорится в сообщении.

Утром 7 декабря сообщалось, что военные в Бенине заявили о смещении президента Патриса Талона и установлении контроля над государством. Представители силовых структур сообщили о роспуске всех государственных органов власти. Военнослужащие захватили здание корпорации телерадиовещания Бенина. Они вышли в прямой эфир и объявили о захвате власти в стране.

Бенин — франкоязычное государство в Западной Африке, в котором зародилась религия вуду. С 1600 по 1900 год на территории страны находилось королевство Дагомея.

26 ноября в Гвинее-Бисау военные объявили о свержении президента Умаро Сиссоку Эмбало, закрыли границы и ввели комендантский час. Госпереворот произошел на фоне президентских выборов, где о победе заявили сразу два кандидата.

Ранее в конгрессе США призвали не устраивать переворот в Венесуэле.