В Бенине военные совершили госпереворот

La Nouvelle Tribune: военные захватили власть в Бенине, сместив президента
Global Look Press

Военные в Бенине объявили о смещении президента Патриса Талона и установлении контроля над государством. Об этом сообщил портал La Nouvelle Tribune, ссылаясь на заявление, которое прозвучало в эфире национального телевидения страны.

Отмечается, что вся полнота власти перешла к военному комитету, который возглавил подполковник Тигри Паскаль. Представители силовых структур объявили о роспуске всех государственных органов власти.

Как сообщил портал Sahara Reporters, судьба президента республики и его местонахождение остаются неизвестными. Также до конца не ясно, контролируют ли путчисты ситуацию на территории всей страны или нет.

По информации портала, одновременно военные атаковали и захватили здание корпорации телерадиовещания Бенина. Из ее студии они вышли в прямой эфир и объявили о захвате власти в стране.

Бенин — франкоязычное государство в Западной Африке, в котором зародилась религия вуду. С 1600 по 1900 год на территории страны находилось королевство Дагомея.

26 ноября в Гвинее-Бисау военные объявили о свержении президента Умаро Сиссоку Эмбало, закрыли границы и ввели комендантский час. Госпереворот произошел на фоне президентских выборов, где о победе заявили сразу два кандидата. Мятежники утверждали, что действовали после раскрытия «плана дестабилизации» с участием «политиков, наркобарона и иностранцев».

Ранее в конгрессе США призвали не устраивать переворот в Венесуэле.

