Лидеру мятежников в Бенине удалось сбежать

24 Heures au Benin: лидер мятежников в Бенине находится в бегах

Возглавлявший попытку государственного переворота в Бенине подполковник Паскаль Тигри находится в бегах. Об этом сообщило издание 24 Heures au Benin.

Отмечается, что скрыться также удалось нескольким близким к Тигри военным. Сотрудники сил безопасности и спецподразделений ведут активные поиски лидера мятежников.

До этого сообщалось, что Республиканская гвардия Бенина задержала участников попытки государственного переворота.

Утром 7 декабря в эфире национального телевидения военные Республики Бенин объявили о госперевороте, смещении президента Патриса Талона и роспуске государственных органов власти.

Позднее СМИ сообщили, что президент Талон находится в безопасности и нацгвардия восстанавливает ситуацию.

Бенин — франкоязычное государство в Западной Африке, в котором зародилась религия вуду. Президент Патрис Талон находится у власти с 2016 года, в апреле следующего года в стране должны пройти президентские выборы.

Ранее в Гвинее-Бисау военные объявили о свержении президента Умаро Сиссоку Эмбало.