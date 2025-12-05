Украинский лидер Владимир Зеленский подрывал работу независимых органов по борьбе с коррупцией в стране. Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на свое расследование деятельности властей Украины в этой сфере.

Как пишет газета, чтобы защитить свои деньги, США и европейские страны настаивали на надзоре. Они потребовали от Украины разрешить группам внешних экспертов, известным как наблюдательные советы, контролировать расходы, назначать руководителей и предотвращать коррупцию.

«Правительство Зеленского саботировало надзор, что способствовало процветанию коррупции… Руководство в Киеве даже переписало уставы компаний, чтобы ограничить надзор, сохранив контроль со стороны правительства и позволив тратить сотни миллионов долларов без вмешательства посторонних», — говорится в сообщении.

Как пишет NYT, наблюдательные советы в антикоррупционной сфере выполняют «важную надзорную функцию», позволяя независимым экспертам, как правило, из других стран, проверять «важные решения» внутри украинских государственных компаний.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило о проведении масштабной спецоперации по делу о коррупции в сфере энергетики. Одним из главных подозреваемых стал покинувший Украину бизнесмен Тимур Миндич, который считается ближайшим соратником и «кошельком» Зеленского. А через две с лишним недели Зеленский уволил главу своего офиса Андрея Ермака на фоне обысков НАБУ в его квартире.

При этом генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в ходе брифинга заявлял, что власти Украины в значительной степени «смогли побороть коррупцию» в стране.

Ранее в Киеве сообщили о борьбе Зеленского за выживание после отставки Ермака.