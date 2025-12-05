Зеленский может объявить об уходе в новогоднем обращении

Аналитик Вакаров: Зеленский в новогоднем обращении может сказать об отставке

Украинский лидер Владимир Зеленский может объявить о своей отставке в новогоднем обращении к украинцам. Об этом aif.ru заявил политолог Василий Вакаров.

«Я слышал о прогнозе, согласно которому Зеленский скажет о своей отставке в новогоднем обращении к украинцам. Сделал его политтехнолог Петров, который в основном работал с (главой офиса президента – «Газета.Ru») Андреем Ермаком, и, скорее всего, такое заявление – реакция на отставку последнего», — подчеркнул он.

Зеленский заявил в своем Telegram-канале, что решение о назначении нового руководителя офиса главы государства вместо ушедшего в отставку Андрея Ермака будет принято в ближайшее время.

28 ноября Зеленский принял отставку Ермака. Чиновника уволили после обыска в его квартире, который провели сотрудники антикоррупционных органов. На Западе назвали произошедшее «политическим землетрясением» и «фатальной комбинацией».

Ранее сообщалось, что Ермак хотел стать президентом Украины.