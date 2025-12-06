Украинский политик заявил, что США взяли курс на смещение Зеленского

США взяли курс на смещение украинского лидера Владимира Зеленского на фоне коррупционного скандала на Украине. Об этом газете «Известия» заявил бывший премьер Украины Николай Азаров.

«Работа бюро (Национальное антикоррупционное бюро Украины – «Газета.Ru») не могла бы вообще проводиться в таком жестком направлении, как, например, предъявление подозрения бизнесмену Тимуру Миндичу, аресты министров, если бы не было прямой команды от американцев. То есть это совершенно однозначно свидетельствует о том, что американцы взяли курс на смещение Зеленского», — подчеркнул он.

Кроме того, политолог Василий Вакаров отмечал, что Зеленский может объявить о своей отставке в новогоднем обращении к украинцам.

«Я слышал о прогнозе, согласно которому Зеленский скажет о своей отставке в новогоднем обращении к украинцам. Сделал его политтехнолог Петров, который в основном работал с (главой офиса президента – «Газета.Ru») Андреем Ермаком, и, скорее всего, такое заявление – реакция на отставку последнего», — подчеркнул он.

28 ноября Зеленский принял отставку Ермака. Чиновника уволили после обыска в его квартире, который провели сотрудники антикоррупционных органов. На Западе назвали произошедшее «политическим землетрясением» и «фатальной комбинацией».

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило о проведении масштабной спецоперации по делу о коррупции в сфере энергетики. Одним из главных подозреваемых стал покинувший Украину бизнесмен Тимур Миндич, который считается ближайшим соратником и «кошельком» Зеленского. А через две с лишним недели Зеленский уволил главу своего офиса Андрея Ермака на фоне обысков НАБУ в его квартире.

Ранее NYT провела расследование в отношении Зеленского и пришла к неутешительным выводам.