Песков сообщил, что Россия надеется, что переговоры по Украине наберут темп

Россия надеется, что переговорный процесс по урегулированию российско-украинского конфликта наберет темп. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Мы надеемся, что процесс наберет темп», — сказал Песков.

По его словам, российская сторона заинтересована в серьезной работе на базе предложений команды президента США Дональда Трампа. Речь идет о проекте мирного плана.

Он добавил, что если Россия не сможет достичь своих целей мирными средствами, то боевые действия продолжатся.

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что его представители Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер провели в Москве продуктивные переговоры с президентом Владимиром Путиным.

По его словам, у американской стороны сложилось впечатление, что Москва стремится к достижению мирного соглашения и выражает интерес к нормализации экономических отношений с Вашингтоном.

Ранее Ушаков заявил, что Европа постоянно выдвигает неприемлемые для РФ требования по Украине.