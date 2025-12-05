На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
СМИ рассказали о сигнале Путина Западу в ходе визита в Индию

NYT: визит Путина в Индию говорит о том, что Западу не удалось изолировать РФ
Александр Казаков/РИА Новости

Визит президента РФ Владимира Путина в Индию говорит о том, что Россия не дипломатически не изолирована, несмотря на санкции Запада. Об этом пишет газета The New York Times.

«Визит Путина в Индию, первый после полномасштабного вторжения на Украину в феврале 2022 года, наглядно демонстрирует, что Россия не превратилась в абсолютного мирового изгоя, несмотря на масштабные санкции и обвинение Международного уголовного суда», — говорится в сообщении издания.

5 декабря президент России Владимир Путин во время встречи с премьер-министром Индии заявил, что у РФ и Индии появляются новые направления сотрудничества, связанные с высокими технологиями, с развитием и совместной работой в области авиации, космоса, искусственного интеллекта.

Он отметил, что возможности сотрудничества Москвы и Нью-Дели расширяются.

Накануне президент РФ Владимир Путин прибыл в Индию с двухдневным государственным визитом, в ходе которого он встретился с премьер-министром Нарендрой Моди и примет участие в российско-индийском бизнес-форуме.

В интервью индийским журналистам глава государства заявил, что у двух стран есть масштабный план сотрудничества на будущее – помимо космической сферы, в том числе исследований космоса, это также технологическая отрасль и ядерная энергетика.

Ранее Путин рассказал о рекордном уровне товарооборота России с Индией.

