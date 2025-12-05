На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Песков назвал условие продолжения СВО

Песков: Россия будет продолжать СВО, если Киев откажется от урегулирования
Maxim Shemetov/Reuters

Россия будет продолжать спецоперацию на Украине, если Киев откажется от урегулирования. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью на английском языке с RT.

«Специальная военная операция продолжится», — заявил он.

По словам Пескова, на данный момент у российских войск очень хорошая динамика. Он добавил, что при отсутствии возможности решить все мирным путем и добиться своих целей российская сторона будет продолжать СВО, защищая свои интересы.

До этого член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник допустил объявление новогоднего перемирия в рамках СВО. Депутат предположил, что новогоднее перемирие будет объявлено, но вскоре прекратится из-за действий ВСУ. Россия не будет «сидеть и смотреть», как это происходит, а будет вынуждена отвечать, подчеркнул он.

В свою очередь президент РФ Владимир Путин заявлял, что стратегическая инициатива в зоне СВО полностью остается за ВС РФ. Вооруженные силы Украины, несмотря на попытки упорного сопротивления, отступают по всей линии боевого соприкосновения. Также президент заявил, что Россия должна достичь всех целей СВО.

Ранее генсек НАТО придумал, как «изменить расчеты» Путина.

