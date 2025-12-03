На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Госдуме оценили шансы на новогоднее перемирие в зоне СВО

Депутат Колесник счел возможным новогоднее перемирие в зоне СВО
Станислав Красильников/РИА Новости

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник допустил объявление новогоднего перемирия в рамках СВО. Его слова приводит NEWS.ru.

«Допускаю, что новогоднее перемирие в зоне СВО возможно. Как отмечал наш президент, мы готовы к любым переговорам и обсуждениям, даже с ЕС и недружественными нам странами. Другое дело, что со стороны Украины такие договоренности ранее никогда не соблюдались», — сказал Колесник.

Депутат предположил, что новогоднее перемирие будет объявлено, но вскоре прекратится из-за действий ВСУ. Россия не будет «сидеть и смотреть», как это происходит, а будет вынуждена отвечать, подчеркнул он.

До этого пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что речи о новогоднем перемирии в зоне боевых действий пока не шло.

В свою очередь президент РФ Владимир Путин заявлял, что стратегическая инициатива в зоне СВО полностью остается за ВС РФ. Вооруженные силы Украины, несмотря на попытки упорного сопротивления, отступают по всей линии боевого соприкосновения. Также президент заявил, что Россия должна достичь всех целей СВО.

Ранее генсек НАТО придумал, как «изменить расчеты» Путина.

