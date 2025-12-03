Генсек НАТО придумал, как «изменить расчеты» Путина

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что лучший способ «изменить расчеты» президента России Владимира Путина в ходе конфликта на Украине – это поддержка Киева и новые санкции против Москвы. Его слова приводит «Европейская правда».

Он поприветствовал текущие переговоры, однако заметил, что, если процесс будет занимать слишком много времени, нужно «оказать давление» на Россию двумя вещами.

«Во-первых, [нужно] убедиться, что россияне понимают: быстрый поток помощи в Украину будет продолжаться. Это именно то, что происходит сегодня, благодаря Соединенным Штатам, благодаря европейцам», — заявил Рютте.

Кроме того, по его словам, нужно обеспечить эффективность санкций против Москвы. США и Европа ведут совместную работу, «чтобы достичь максимального влияния через санкции на российскую экономику», подчеркнул генсек НАТО.

«Это – лучший способ изменить расчеты Путина», – подытожил Рютте.

До этого президент РФ Владимир Путин выразил надежду на то, что невозможность нанесения стратегического поражения России осознают даже «самые упрямые тугодумы». По словам политика, попытки загнать Россию в международную изоляцию потерпели абсолютный крах.

Ранее в Госдуме сделали заявление о безопасности России после переговоров Путина и Уиткоффа.